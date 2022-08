Esplosione autocisterna in Libia, deceduti i tre feriti in arrivo al Villa Scassi

L'ospedale Villa Scassi venerdì 5 agosto comunica che, purtroppo, i tre pazienti coinvolti nell’esplosione dell’autocisterna di carburante in Libia, diretti al Centro grandi ustioni dell’Ospedale Villa Scassi, sono deceduti.

La notizia arriva dal Centro di emergenza territoriale del 118. Sono attualmente in corso di accertamento le circostanze che hanno portato all’interruzione del trasferimento. Il Villa Scassi era stato individuato ieri, come riferimento italiano per l’invio dei pazienti particolarmente gravi, per la logistica che prevede la presenza di camere di terapia intensiva all’interno del reparto.

L’ospedale Villa Scassi è in stretto contatto con Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS) per supportare eventuali altri trasferimenti.