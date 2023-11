Morti in culla, i dati in Liguria e i consigli dell'esperta per la prevenzione

Venerdì 24 novembre una neonata di 4 mesi è stata trovata morta nel letto dai genitori nel quartiere di Albaro. Una tragedia che ha riacceso i riflettori sulla sindrome della morte in culla (Sids), anche se sul caso specifico sono in corso i necessari accertamenti per far luce su quanto successo. La definizione Sids non corrisponde a una precisa patologia, si applica quando si possono escludere, previa autopsia e analisi accurate dello stato di salute del bambino e delle circostanze della sua morte, tutte le altre cause note per spiegare il decesso del neonato, da malformazioni a eventi dolosi. Si tratta di un fenomeno che non trova ancora alcuna spiegazione presso la comunità scientifica, esistono solo studi e indagini su comportamenti e fattori di rischio che possono incidere sulla probabilità che la Sids si verifichi.

Prevenzione e comunicazione, il lavoro del centro regionale Sids-Alte al Gaslini

Antonella Palmieri, responsabile del centro regionale Sids-Alte presso l'istituto Giannina Gaslini, spiega a GenovaToday: "Si parla di morte improvvisa quando un bimbo apparentemente in salute, sotto l'anno di vita, viene trovato morto. A questo punto si comincia a cercare la causa, che potrebbe essere respiratoria, cardiologica, neurologica o comunque legata a una patologia. Una volta che tutte le cause vengono escluse ci troviamo davvero davanti a una morte inspiegabile. Questa è la sids, o morte in culla".

Prevenzione e comunicazione. Questi i due binari sui quali si muove il centro regionale Sids-Alte diretto dalla dottoressa Palmieri: "Gli studi effettuati in un arco di 30-40 anni - spiega - hanno appurato che con la giusta prevenzione le morti improvvise, senza causa, si sono ridotte. E in Liguria siamo molto fortunati, perché è stato fatto un lavoro capillare coinvolgendo pediatri di famiglia, professionisti, e il nostro centro. Il tema viene affrontato con i genitori anche nei corsi pre-parto svolti al Gaslini e nei reparti di neonatologia, fatti in collaborazione con medici e infermieri".

I comportamenti per prevenire il rischio di morte improvvisa

Sono diverse le regole di prevenzione che hanno ridotto i casi di Sids. Il bambino deve dormire sempre sulla schiena, mai nel letto con i genitori, ma sempre nella propria culla. Può dormire nella stessa stanza, ma bisogna evitare di fumare. Inoltre è importante evitare di coprire troppo il neonato con coperte e indumenti, perché questo limita la possibilità di ossigenarsi adeguatamente e può essere uno dei fattori di rischio. Tra le buone pratiche, invece, ci sono l'allattamento materno, ma anche l'utilizzo del ciuccio se il bimbo lo gradisce.

"Lavoriamo per dare risposte alle famiglie, fondamentali nell'elaborazione del lutto"

Alla prevenzione viene poi abbinato un lavoro improntato alla corretta comunicazione, come spiega ancora la dottoressa Palmieri: "I genitori vogliono e devono, giustamente, sapere cosa è successo. Una volta - racconta - un padre mi ha detto che sarebbe riuscito a dormire qualche ora solo quando avrebbe conosciuto la causa di morte del proprio figlio. Noi lavoriamo in un team multi-disciplinare e multi-istituzionale. Da una parte i professionisti dei vari settori medici (anatomopatologo, genetisti, cardiologi, tossicologi, batteriologi, medico legale e molti altri) che cercano una causa, che non è una colpa, per dare una risposta alla famiglia e cercare di contribuire all'elaborazione di un lutto così grave. Contemporaneamente collaboriamo con la procura e con l'emergenza territoriale, con l'università e l'ospedale, sempre con l'obiettivo di svolgere tutte le ricerche possibili per fornire queste risposte. Siamo un team molto affiatato, in questo percorso è anche molto importante il confronto con il pediatra di famiglia. A volte i tempi sono lunghi perché si tratta di indagini sofisticate, ma i risultati di questo lavoro sono stati e sono importanti".

Morti improvvise, 25 casi in 13 anni: "I casi di Sids sono però residuali"

Un percorso iniziato 13 anni fa in maniera strutturata con il centro sids. In questo arco di tempo le morti improvvise sono state 25, compreso l'ultimo caso nel quartiere in Albaro: "Gli episodi in cui alla fine non abbiamo trovato niente - sottolinea la dottoressa Palmieri - sono residuali, un paio. In tutti gli altri abbiamo trovato una causa scatenante. Parliamo di casi, lo ripeto, di bambini in apparenza sani che sono morti in maniera improvvisa, non di neonati con altri problemi o patologie per i quali viene portata avanti anche una prevenzione di tipo diverso e non rientrano in questi dati. La nostra esperienza ci dice che la maggior parte dei casi sono concentrati nella fascia di età compresa tra la nascita e i cinque mesi, ma il rischio rimane fino all'anno. Credo sia fondamentale - conclude la dottoressa - fare un lavoro omogeneo in Italia, con un approccio comune, professionisti esperti della materia e il coinvolgimento dei pediatri. Per continuare a indagare e cercare di fornire risposte alle famiglie".

