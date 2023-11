Morti di covid nelle rsa, inchiesta archiviata

"Non è possibile dimostrare con una probabilità vicina alla certezza che l'adozione di comportamenti diversi avrebbe evitato sia il contagio che la morte dei pazienti".

Così il giudice Elisa Camposaragna che ha accolto la richiesta di archiviazione da parte della procura sulle morti da covid nelle residenze per anziani. Erano sei le Rsa coinvolte e 12 le persone indagate.

Si parla della Residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia a Rivarolo; il Centro di riabilitazione a Quinto; il Don Orione Paverano a San Fruttuoso; la Camandolina e la residenza San Camillo in zona Righi; la residenza protetta Torriglia a Chiavari.

Quella della San Camillo è l'unica per cui i familiari di un anziano morto hanno fatto opposizione. Per il giudice però bisogna accogliere la richiesta della procura. "Il virus era già entrato nelle strutture quando ancora le direttive nazionali non erano state adottate e recepite e non può essere escluso che il paziente sarebbe morto per altre pregresse comorbilità".

I pubblici ministeri Stefano Puppo e Daniela Pischetola avevano rilevato che la San Camillo era una delle Rsa più virtuose mentre nelle altre erano state rilevate delle carenze non sufficienti tuttavia a sostenere l'accusa.