Bimba morta in piscina, cinque indagati

La procura di La Spezia ha indagato cinque persone per la morte di Yasmine Mekkaoui, la bimba di sei anni morta venerdì scorso dopo essere caduta in piscina a Sesta Godano, nello spezzino.

Le persone indagate, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbero il bagnino della piscina e le quattro educatrici che accompagnavano il gruppo di bambini del centro estivo di Sestri Levante, cittadina in cui abitava la bimba insieme ai suoi genitori, che le sono sempre rimasti accanto in queste ore terribili e che fino all'ultimo hanno sperato in un miracolo.

"Un dolore immenso - ha detto il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas - una tragedia che colpisce la nostra comunità che si stringe alla famiglia della piccola". Profondamente scioccati anche i 25 bimbi di Sestri Levante che facevano parte del centro estivo comunale.

Cos'è successo

La bimba, che partecipava al centro estivo di Sestri Levante, si trovava in acqua quando è stata notata esanime: un'educatrice si è tuffata e con l'aiuto del bagnino ha iniziato le manovre di respirazione e rianimazione con l'aiuto di un defibrillatore. Per farle riprendere il battito sono occorsi cinquanta minuti. Infine sono arrivati i soccorsi e la piccola è stata trasportata al Gaslini con l'elicottero dei vigili del fuoco.

La disperata corsa in ospedale, il ricovero in terapia intensiva con i genitori sempre al capezzale, ma le condizioni sono parse subito gravissime. E venerdì pomeriggio purtroppo è stata dichiarata la morte cerebrale.

Per capire cos'è successo esattamente giovedì, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della piscina.

