Morte di Vincenzo Spera, si cerca un suv passato poco prima dell'incidente

È caccia a un suv passato poco prima dell'investimento mortale di Vincenzo Spera. Il promoter musicale è stato investito lo scorso 13 marzo, in corso Magenta da uno scooter guidato dal 18enne L.P., ora indagato per omicidio stradale.

Il pubblico ministero Patrizia Petruzziello ha dato mandato al consulente tecnico della procura, Marco Sartini, di verificare se il mancato stop dell'auto di grossa cilindrata possa aver avuto conseguenze sull'investimento mortale. È la tesi sostenuta dalla famiglia del ragazzo tramite l'ingegner Michele Troilo secondo cui, dato che Spera aveva intenzione di attraversare, il suv avrebbe dovuto rallentare e fermarsi. In questo modo la vittima avrebbe ultimato l'attraversamento senza incontrare lo scooter e la morte. Ma è tutto da dimostrare. Certo è che l'auto è andata dritta, contravvenendo a una recente modifica del Codice della strada che stabilisce l'obbligo di fermarsi non più quando il pedone impegna l'attraversamento ma appena ne dimostri l'intenzione (Legge 9 del novembre 2021 n.156 entrata in vigore il 10 ottobre del 2021).

Il passaggio del suv si vede in un'immagine di una telecamera di videosorveglianza che però non ha catturato la targa del mezzo e lo conferma un testimone oculare passato in quel momento in moto. La pm ha così richiesto il riesame di tutti i video a disposizione e alla polizia di Stato di rintracciare i cellulari collegati alla cella telefonica della zona per risalire al conducente del suv.

Se la dinamica fosse confermata, la procura in quel caso potrebbe ipotizzare un concorso di cause colpose indipendenti. Il conducente del suv, che non è coinvolto nell'incidente a livello penale, rischierebbe solamente una sanzione amministrativa, ma potrebbe essere chiamato a partecipare al risarcimento richiesto dalla famiglia di Spera. La Vespa che ha investito il promoter, si ricorda, era sprovvista dell'assicurazione al momento dello schianto, fatto che ha appensantito la situazione del giovane indagato.