Addio a Ulla, la ‘princesa’ del ghetto di Don Gallo

L'ultimo messaggio su Facebook la vigilia di Natale: "Auguri a tutti quelli che mi conoscono e che mi vogliono bene e a quei pochi parenti che porto nel cuore". É morta improvvisamente Ulla, una delle donne trans del ghetto di Don Gallo. A darne la notizia e a scrivere un accorato messaggio di addio, un'altra 'princesa' dei bassi, Rossella Bianchi.

Oggi, 4 gennaio, alle 18 ci sarà un rosario nella chiesa di via san Filippo e domani, venerdì 5, alle ore 8.15 a nella chiesa di San Siro il funerale di Ulla.

Il cordoglio di Rossella Bianchi

"Tradendo un velato entusiasmo don Andrea Gallo diceva: 'Stasera vado dai miei apostoli'. Solo gli intimi sapevano chi lui considerava i suoi apostoli. Noi lo sapevamo benissimo , perche' quelli che LUI considerava 'suoi apostoli' non eravamo altro che noi, quel manipolo di transessuali di cui si era eretto come arbitro della loro sorte.

Oggi don Andrea Gallo , ritrova presso di sé uno di questi suoi apostoli. Forse quello a cui più teneva, almeno per anzianità di amicizia, In tempi lontani il Don era stato il sacerdote della Garaventa e lì aveva trovato un ragazzino che tanti anni dopo avrebbe scoperto essere uno di quegli apostoli in gonna di cui lui si doveva prendere cura.

Lui aveva un rapporto speciale con tutti noi in antitesi col pensiero bigotto (quasi sempre) della chiesa nei nostri confronti, lui aveva sfidato gli alti poteri, infischiandosene di minaccia e rimproveri. Il suo operare era impostato sull' accoglienza, sulla mancanza di discriminazioni, sulla rivalutazione di quelli che l' ipocrita società e la bigotta chiesa cattolica si ostinava a definire 'ultimi'.

Il legame affettivo di Andrea con quell' ex ragazzino del Garaventa aveva quindi un sapore speciale, come altrettanto speciale era il sentimento dell'ex ragazzino verso di lui.

Voglio per un momento rinnegare il mio scetticismo

sul niente che ci aspetti dopo la vita. Voglio invece pensare che la nostra amica che all'alba é spirata, lasciandoci sbigottite, sia già su con lui e che lui l'abbia accolta con tutto l'entusiasmo possibile.

Addio cara amica, le tue poche amiche superstiti di tutte le battaglie degli anni '60 e '70, dell'ultima battaglia quando avendo come generale Il Don vincemmo la battaglia più difficile, ti salutano e ti pregano di portare lui il nostro abbraccio e la nostra riconoscenza perenne.

Addio Ulla, sperando che la dolorosa parentesi della vita sia almeno servita a garantirti un posto d'onore lassù, vicino a LUI, come al Garaventa".