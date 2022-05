Morto all’aeroporto, Sergei Robbiano colpito da ischemia

Sergei Robbiano è stato colpito da un'inschemia cerebrale. Lo ha stabilito l'autospia richiesta dopo la tragedia dagli investigatori.

Resta però ancora da chiarire se il dipendente dell'aeroporto di Genova, morto tra la notte di venerdì e sabato scorsi, abbia avuto il malore mentre si trovava alla guida dell'auto di servizio sulla pista del Colombo, e per questo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in mare, oppure come conseguenza dell'annegamento.

Trattandosi, dunque, di un infortunio di lavoro il fascicolo in Procura è passato nelle mani della pm Francesca Rombolà.

I familiari della vittima sono seguiti dall'avvocato Verona. Sergei Robbiano era molto conosciuto nel mondo dell'attivismo politico e del calcio dilettantistico, 50 anni, ha lasciato la moglie e i due figli.