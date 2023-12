Morte Sauro Manucci, il racconto dei testimoni: "Dopo la cena siamo andati verso il parcheggio e si è accasciato"

"Mai ci saremmo aspettati una cosa del genere" è uno dei commenti che si sentono ripetere di più durante gli interventi in consiglio regionale nella mattinata di 21 dicembre. La voglia di discutere di bilancio in quest'ultima giornata è poca: l'atmosfera è surreale, c'è chi si abbraccia e chi non riesce a trattenere la commozione, e tutti i gruppi consiliari hanno voluto ricordare Sauro Manucci, consigliere regionale di FdI mancato improvvisamente ieri sera, fuori da un ristorante a Carignano, dopo una pizza con la maggioranza di centrodestra. Molti consiglieri lo hanno ricordato con la voce rotta.

Tra i testimoni di ciò che è accaduto ieri sera, quando Manucci dopo cena si è accasciato, colto da malore, il capogruppo di FdI Stefano Balleari e il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio, tra i primi a prestargli immediatamente soccorso insieme all'assessore alla Sanità Angelo Gratarola, medico.

"Siamo partiti insieme con la sua macchina - racconta Muzio tra le lacrime - e abbiamo raggiunto il ristorante, io ho bevuto Coca Cola e lui aranciata. Abbiamo scherzato con i colleghi perché brindavamo con analcolici, e lui ha risposto che nel bicchiere non c'era cola bensì vino nero. Un clima di serenità e affetto".

Poi Muzio e Manucci si sono alzati prima da tavola, verso le 21,30, per tornare a casa, e il consigliere si è sentito male mentre stava raggiungendo l'auto parcheggiata: "Quello che è accaduto dopo è stato drammatico. Voglio ringraziare i miei colleghi di consiglio e l'assessore Gratarola che è stato straordinario fino all'arrivo del soccorso medico. Sono l'ultima persona che gli ha parlato, per me Sauro non è solo un ricordo, è qualcosa di più che porterò nel mio cuore".

"Sauro, dovendo rientrare alla Spezia per poi essere di nuovo qui stamattina, si era alzato da tavola un po' prima - racconta Balleari, anche lui visibilmente commosso, con alle sue spalle lo scranno di Manucci e i fiori dei colleghi -. Poi subito dopo la telefonata di Muzio per avvisarci che era caduto a terra ci ha shockati. Angelo Gratarola gli ha subito praticato il massaggio cardiaco fino a quando non è arrivata l'ambulanza. In quel momento ho pensato quanto tutti noi siamo appesi a un filo. Abbiamo dovuto contattare la famiglia facendoci aiutare dai colleghi di partito della Spezia, è stato un momento che mi ha particolarmente toccato".

Tante le testimonianze in aula degli altri consiglieri - soprattutto quelli che arrivano dalla Spezia, come Manucci - che hanno voluto ricordare il loro collega, "gigante buono" conosciuto e apprezzato per il suo impegno sempre in prima linea per risolvere i problemi del territorio e per la sua sobrietà e pacatezza anche nei confronti con gli avversari politici.

Dopo il discorso commosso del presidente del consiglio regionale Medusei è seguito un minuto di silenzio e poi un lungo applauso. Alla fine degli interventi dei consiglieri, è stato depositato un mazzo di fiori sul suo scranno a nome dell'assemblea.

Il presidente Giovanni Toti ha annunciato che domani, giorno del funerale, le bandiere sui palazzi della Regione saranno issate a mezz'asta, mentre la collega e vicina di scranno Veronica Russo ha chiesto che la postazione di Manucci possa rimanere libera fino alla fine della legislatura. Adesso, in consiglio regionale al posto di Manucci entrerà il primo dei non eletti nella lista di FdI.