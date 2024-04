Morte di Roberta Repetto, i giudici: "Nessun condizionamento, ritrosia verso medicina tradizionale"

Sono state depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo per i fatti che hanno portato alla morte di Roberta Repetto, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina di un centro olistico di Borzonasca. La Corte di Assise di Appello ha assolto il fondatore del Centro Anidra Paolo Bendinelli, accusato di omicidio con dolo eventuale, ma anche per maltrattamenti, violenza sessuale e circonvenzione di incapace, perché il fatto non sussiste. Ha invece condannato il medico bresciano Paolo Oneda a un anno e quattro mesi con la condizionale. In primo grado i due erano stati invece condannati a tre anni e quattro mesi per omicidio colposo. Confermata in appello l'assoluzione per la psicologa Paola Dora, già assolta anche in primo grado. Secondo i giudici Roberta Repetto era capace di intendere e volere, non è stata condizionata nelle sue condotte e ha scelto di affidarsi a metodi di cura alternativi.

Rita Repetto: "Per il Tribunale mia sorella si è suicidata"

Rita Repetto, sorella di Roberta, ha commentato in una nota: "Prendo atto che, per il Tribunale di Genova, mia sorella ha scelto liberamente di morire a 40 anni e che secondo i giudici avrebbe potuto chiamare un'ambulanza nel momento del bisogno. Per la giustizia italiana, mia sorella si e' praticamente suicidata".

"Nessun obbligo giuridico per Bendinelli"

Le motivazioni sono contenute in un corposo documento di una cinquantina di pagine in cui la Corte di Assise di Appello presieduta dalla dottoressa Annaleila Dello Preite ripercorre le tappe dei processi di primo e secondo grado e motiva la sentenza differenziando le posizioni di Paolo Bendinelli e Paolo Oneda perché "le omissioni prospettate come causative dell'evento mortale - si legge - sono riferite a persone aventi professionalità e ruoli radicalmente differenti, a cui sono, in ipotesi, riferibili posizioni di garanzia di origine diversa l'una dall'altra e con riferimento alle quali appare addirittura problematica l’individuazione di un effettivo legame psicologico tra le rispettive condotte" Per quello che riguarda Paolo Bendinelli, secondo la Corte d'Appello non c'era una fonte giuridica che "obbligava Bendinelli a intervenire a tutela della salute di Roberta Repetto in modo da impedire la verificazione dell'evento, attivandosi per condurla al pronto soccorso o comunque per farla visitare da un oncologo o da uno specialista, come ritenuto nella sentenza di primo grado, e come condiviso anche negli appelli del pubblico ministero e delle parti civili".

"Modalità dell'intervento decise da Repetto"

"In primo luogo è pacifico che Bendinelli non abbia creato la situazione iniziale di pericolo - prosegue il documento - , consistente nell'effettuazione dell'intervento di asportazione del neo omettendone l'esame istologico: tale intervento ebbe luogo (nel 2018, ndr) su espressa richiesta di Roberta Repetto, che ne decise i tempi, i luoghi e le modalità esecutive, scegliendo di non recarsi presso una struttura sanitaria, chiedendo a Paolo Oneda di effettuare la medicazione all'interno del Centro Anidra e l'applicazione dei punti di sutura senza di anestesia, nel fermo convincimento che la forza della mente le avrebbe consentito di sopportare il dolore. La presenza di Bendinelli - si legge ancora tra le pagine delle motivazioni - fu richiesta espressamente da Roberta Repetto a titolo di supporto morale e di conforto psicologico; non risulta che egli abbia avuto un ruolo nella scelta di tale modalità di intervento, né che egli avesse conoscenze mediche tali da suggerire o imporre a Oneda la repertazione del lembo di cute asportato al fine di effettuarne l'esame istologico".

Secondo i giudici Roberta non venne circuita

Il documento ripercorre poi le tappe successive all'operazione, spiegando che Roberta Repetto aveva poi ripreso la propria attività lavorativa all'esterno del Centro Anidra, cooperando con l'attività del Centro nel tempo residuo, senza destare sospetti di malattia e senza alcuna formale richiesta di aiuto. "In merito alla sintomatologia che, a partire approssimativamente dal maggio 2019, avrebbe dovuto indurla ad approfondimenti diagnostici - si legge ancora - non può certo dirsi che Repetto ne riferisse a Bendinelli allo scopo di chiedere aiuto, potendosi al più interpretare le sue molteplici comunicazioni come condivisione di un malessere e richiesta di consigli, sempre rigorosamente al di fuori di ogni contesto di carattere sanitario, sul quale è evidente che Bendinelli non sarebbe stato in grado di intervenire".

All'aggravarsi della situazione tra agosto e settembre 2020 continuarono le comunicazioni anche senza risposte puntuali, ma secondo i giudici: "Non può certamente affermarsi che Bendinelli fosse l’unica persona in grado di attivarsi per richiedere l'intervento di sanitari. Fatta eccezione per gli ultimi giorni di settembre 2020, Roberta Repetto è stata sempre in grado di muoversi autonomamente: avrebbe potuto recarsi al pronto soccorso o presso altra struttura sanitaria; ove poi avesse ritenuto di non potersi muovere, nulla avrebbe potuto impedirle di chiedere con una semplice telefonata l'invio di un'ambulanza che la portasse in ospedale. Ella poi non era in una condizione in cui nessun altro potesse agire in suo aiuto: nel Centro Anidra conosceva pressoché tutti gli abituali frequentatori; aveva da molti anni un compagno che frequentava stabilmente il Centro e che fino all'ultimo la seguì nella malattia; mantenne i contatti con i propri familiari fino a tempi assai prossimi al progressivo aggravarsi della malattia".

La perizia

La Corte d'Apello, inoltre esclude che Roberta Repetto versasse in una condizione di inferiorità psichica che, per effetto di un'attività di suggestione e manipolazione, l'avrebbe resa in tutto e per tutto dipendente dalla volontà di Bendinelli. E lo fa citando una perizia effettuata dai professori Villari e Di Vella che "espressamente esclude in Roberta Repetto la presenza di un disturbo mentale, in particolare di stati o disturbi psicotici che comportassero una grave alterazione del rapporto e del giudizio della realtà, dunque escludendo un’infermità psichica o mentale che la rendesse circonvenibile".

L'abolizione del reato di plagio

Perizia che poi si muove sul "problematico crinale della fragilità e vulnerabilità personale che, nel contesto di rapporti interpersonali asimmetrici, quali quelli che possono instaurarsi con persone di particolare carisma, favoriscono la realizzazione di una dipendenza psichica che rende agevole l'attività di suggestione e dunque di alterazione della capacità volitiva, al punto da indurre il soggetto passivo a decisioni per sé pregiudizievoli". I giudici rilevano che "la problematicità di tale condizione personale e la sua rilevanza nel contesto del processo penale è stata alla base della sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 1981 numero 96 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 603 c.p. che disciplinava il delitto di plagio".

Venivano individuati molti esempi di dipendenza psichica interessati dal fenomeno e dava atto di come fosse estremamente difficile, se non impossibile, individuare sul piano pratico e distinguere, ai fini delle conseguenze giuridiche, l’attività psichica di persuasione da quella di suggestione "non esistendo criteri sicuri per accertare l'esatto confine tra di esse: secondo la Corte Costituzionale ogni individuo è più o meno suggestionabile, ma non è possibile graduare e accertare in modo concreto sino a qual punto l'attività psichica del soggetto esternante idee e concetti possa impedire ad altri il libero esercizio della propria volontà".

Nel caso di Roberta Repetto i periti non hanno potuto esaminare Roberta Repetto, ma si sono basati su varia documentazione come pagine di diari, mail, messaggi e informazioni: "Pur considerando lo sforzo di approfondimento effettuato resta incerto - si legge ancora nelle motivazioni della sentenza - il confine tra l'attività di persuasione, che non altera la capacità di autodeterminazione della persona, e la condotta di suggestione che invece ne condiziona in modo irresistibile la volontà e la capacità di critica".

"Libere scelte di vita inconciliabili con l'ipotizzata condizione di dipendenza psichica"

Secondo gli esperti emergerebbe un quadro assai sfaccettato e non univoco della personalità di Roberta Repetto. Una inusuale devozione verso Bendinelli e una dipendenza dai suoi giudizi, ma anche, nei suoi scritti, forme anche aspre di critica. Viene inoltre rilevato come la donna fosse indipendente dalle attività del Centro Anidra, per aver continuato a lavorare nell'agenzia immobiliare di famiglia, come insegnante di yoga e anche con la partecipazione a viaggi e convegni. "Trattasi di esperienze concrete - scrivono i giudici - espressione di libere scelte di vita, apparentemente inconciliabili con l’ipotizzata condizione di dipendenza psichica generata dall'attività di suggestione di un leader carismatico".

Nell'ultimo periodo della malattia, secondo quanto emerso dalle investigazioni difensive, Roberta Repetto cercava "strumenti di cura alternativi, a quanto è dato sapere del tutto privi di validazione scientifica, a cui sembra completamente estraneo il contributo di Bendinelli". Quindi, secondo la Corte d'Appello: "Avere ricercato tale genere di rimedi ai propri dolori fisici, senza effettuazione di alcun esame diagnostico validato in campo medico, è espressione di una libera scelta di Roberta Repetto, ferma sostenitrice dei rimedi naturali che certamente non ha condiviso con Bendinelli".

Secondo la Corte d'Appello, quindi: "È possibile che Roberta Repetto si sia liberamente orientata verso l'opzione per uno stile di vita marcatamente naturista, con accentuata ritrosia verso i trattamenti della medicina tradizionale; che abbia autonomamente ricercato una profonda conoscenza di sé, da acquisire attraverso la sistematica condivisione della propria essenza interiore, dei propri conflitti, delle proprie fragilità e delle proprie emozioni con altre persone e soprattutto con una guida spirituale di riferimento, da cui ha accettato, senza costrizioni e senza manipolazioni, di trarre insegnamenti, anche sul piano della sessualità praticata in forme svincolate dal legame di coppia e dal contesto intimo e personalissimo che comunemente le caratterizza".

La condanna del medico Oneda

Diversa, invece, la posizione del medico Paolo Oneda. Come anche in primo grado viene escluso il dolo. Secondo la Corte di Appello: "L'atto iniziale è certamente caratterizzato dalla grave inosservanza di norme deontologiche. Tuttavia, per valutare la notevole lontananza dall’osservanza delle regole di condotta standard, da linee guida e buone prassi accreditate presso la comunità medica, è doveroso rilevare come l'intervento di asportazione del neo non fu espressione di un'iniziativa dell'imputato, bensì l'accoglimento di una reiterata richiesta di Roberta Repetto la quale, pur avendo tutte le possibilità di farsi medicare presso una struttura sanitaria attrezzata, si rivolse ad Oneda, in quanto amico medico presente in quel momento nel Centro Anidra, chiedendogli di intervenire non solo in un ambiente non sanitario ma anche con consapevole rifiuto di anestesia. Del pari anche gli interventi successivi, connotati da errori diagnostici, furono non poco condizionati dall’atteggiamento di Repetto - si legge -, volto a non fare ricorso agli esami diagnostici prescritti dalla scienza medica". Si passa quindi dal dolo alla colpa perché: "Tale ingerenza della vittima nell'intera condotta del sanitario non può non avere un peso determinante nel circoscrivere la situazione di pericolo così generata allo schema della responsabilità colposa".

"Negligente sottovalutazione della gravità della situazione"

"Anche la condotta di Oneda nella fase finale - si legge tra le motivazioni -, in cui le condizioni critiche di Roberta Repetto divennero evidenti, non esprime adesione all'evento mortale, quanto piuttosto il persistere di una negligente sottovalutazione della gravità della situazione". Vengono poi citate richieste di assistenza medica rivolte da Roberta Repetto in maniera estemporanea, non con appuntamenti programmati, ma solo frutto del fatto di avere a disposizione come frequentatore del Centro Anidra un medico chirurgo. I giudici ritengono fondata la posizione di garanzia assunta dal medico nei confronti della paziente, anche perché a lui Repetto continuerà a rivolgersi successivamente "forse in via occasionale ma non casuale, per ulteriori valutazioni mediche".

Il mancato esame istologico

Secondo i giudici il medico ha la colpa di non aver eseguito l'esame istologico sul lembo di pelle rimosso. Oneda riferisce che venne rifiutato da Roberta Repetto, in quanto disinteressata a tal genere di accertamento diagnostico, nonostante lui l'avesse invitata più volte a farlo. Il lembo venbne così gettato tra i rifiuti. "L'accettazione integrale da parte di Oneda di tutte le richieste formulate da Roberta Repetto - sostengono i giudici - costituisce condotta anti-doverosa sotto il profilo deontologico e negligente in relazione alla tutela della paziente".

Paziente non adeguatamente informata sui rischi

La Corte d'Appello sostiene infatti che non servisse il consenso della paziente per effettuare l'esame istologico su un lembo di cute già asportato dal corpo della paziente: "L'imputato, persino nelle anomale condizioni in cui fu effettuata la prestazione medica, ben avrebbe potuto informare Roberta Repetto, nel modo più completo possibile, dei benefici dell'accertamento diagnostico proposto con l'esame istologico, da lui stesso indicato come buona prassi, nonché delle possibili conseguenze di un eventuale rifiuto e quindi documentare tale informativa e l'eventuale rifiuto anche con una videoripresa con un telefono cellulare. Il tutto a tutela della paziente ed anche sua personale". Roberta Repetto, quindi, secondo i giudici: "Non venne informata, quantomeno non in modo completo e per lei comprensibile, in merito alla importanza dell'esame istologico ed alle possibili conseguenze del suo rifiuto qualora il neo escisso fosse risultato un melanoma, una patologia dalla quale - se non diagnosticata tempestivamente e se non curata - deriva la morte"

I giudici scrivno che "Roberta Repetto era una convinta naturista, fermamente convinta della bontà dei rimedi di carattere naturale e solita rifiutare i trattamenti sanitari tradizionali, ma non sono emersi elementi tali da far pensare che avrebbe sostenuto tali convinzioni anche a fronte della prospettiva della morte a breve termine: l'accettazione del ricovero ospedaliero nell'ottobre 2020, la sua disponibilità a farsi curare dai medici e la sua volontà di capire quale fosse l'origine del suo male, come traspare anche dagli ultimi messaggi scambiati con Oneda, sono tutti elementi che depongono per una informazione a dir poco incompleta in merito all'importanza dell'esame diagnostico che avrebbe dovuto fare sin dall'inizio della presente vicenda. Le risultanze processuali fanno emergere senza possibilità di dubbio l'importanza e il carattere potenzialmente salvifico dell'esame istologico del nevo asportato".

"Non ci furono condotte antiscientifiche"

I giudici negano invece la presenza delle condotte antiscientifiche inserite nella sentenza di primo grado: "Oneda mai invitò Repetto alla meditazione intesa come strumento curativo - si legge -, né mai espresse il parere che il gonfiore alla gamba fosse il segno che il sistema stesse 'drenando' o che il conflitto si stesse sciogliendo. Quanto alle ipotizzate prescrizioni di tisane zuccherate occorre prendere atto che Oneda ne suggerì l'uso in un messaggio del 30/9/2020, quando stava già organizzando il ricovero all'ospedale di Manerbio e Repetto era in condizioni gravissime e non riusciva a mangiare nulla: si tratta solo di un suggerimento - sostengono i giudici -, poiché lei gli aveva detto di avere un fastidiosissimo gonfiore alla pancia ma di non avere nausea e di riuscire a bere. Qui lui le scrisse: 'Se ti va, direi una tisana zuccherata', che è come tentare di far assumere un po’ di liquidi e degli zuccheri a una persona che ormai ha difficoltà anche a nutrirsi. All'imputato sono state attribuite nei paragrafi precedenti condotte connotate da imperizia, anche grave, ma quelle qui indicate non hanno nulla a che vedere con quanto gli è rimproverabile".