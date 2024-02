Omicidio Nada Cella, oggi l'udienza preliminare. La criminologa: "Uno spartiacque"

Mandare a giudizio i tre imputati o non procedere con le accuse. L'udienza preliminare di questa mattina sulla morte della segretaria Nadia Cella, uccisa 28 anni fa a Chiavari nello studio del commercialista Soracco per cui lavorava, "sarà uno spartiacque". Lo ha detto Antonella Pesce Delfino, la criminologa che su richiesta della madre di Nada, Silvana Smaniotto, ha chiesto e ottenuto circa due anni fa la riapertura del caso in procura a Genova.

Così giudice Maria Angela Nutini dovrà decidere se processare Annalucia Cecere, ex insegnante cinquantottenne, che vive in provincia di Cuneo e all'epoca dei fatti abitava nel Tigullio, per cui il pm Gabriella Dotto ha chiesto il dibattimento con l'addebito di omicidio premeditato; e poi lo stesso Soracco, 62 anni, e la madre di quest'ultimo Marisa Bacchioni, novantenne, accusati di favoreggiamento poiché agli occhi del pm coprono da una vita Cecere.

Il pubblico ministero Gabriella Dotto, in un documento di 95 pagine, ha delineato un quadro dell'omicidio motivato da rancore e gelosia nei confronti della vittima da parte di una donna che aspirava alla posizione di segretaria occupata da lei nello studio del commercialista Marco Soracco. Secondo l'accusa, questa donna è Anna Lucia Cecere, ex insegnante ora residente in provincia di Cuneo.

Durante l'udienza, che si terrà a porte chiuse, si rivivranno quasi tre decenni di indagini, con errori, piste sbagliate e misteri. Il caso è stato riaperto nel 2021 grazie agli sforzi della madre di Nada e della criminologa Antonella Pesce Delfino, che hanno raccolto e organizzato nuove prove, come i bottoni trovati nella casa dell'accusata, simili a quelli trovati vicino al corpo della vittima.

Sono state utilizzate nuove tecnologie per analizzare gli oggetti e i materiali presenti sulla scena del crimine, rivelando tracce di dna femminile, sebbene incomplete e non sufficienti per fornire una prova certa. Restano quindi solo indizi che implicano Cecere. Testimoni oculari, alcuni dei quali ora scomparsi o irreperibili, sostengono di averla vista lasciare il luogo del delitto sporca di sangue, alimentando sospetti sulla sua relazione con Soracco, che entrambi negano.

Rimangono oscuri i motivi di possibili coperture, interessi finanziari e segreti che potrebbero essere stati conosciuti da Nada prima della sua morte, come aveva confidato alla famiglia poco prima dell'omicidio e scritto in un diario personale. Questi sono gli aspetti su cui si stanno ancora cercando di mettere insieme gli ultimi pezzi del puzzle.