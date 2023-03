Scambiato per pedofilo e ucciso, il giovane accusato scarica le colpe sull'amico

È durato mezz'ora l'interrogatorio di Daniel Borsi il 19enne arrestato per l'omicidio preterintenzionale dell'ingegnere informatico Sergio Faveto morto, dopo settimane di agonia al San Martino in seguito ad un brutale pestaggio.

Borsi, difeso dai legali Simone Vernazza e Matteo Mezzapesa, davanti al giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini si è detto "pentito" e "dispiaciuto" per quanto successo ma ha scaricato la responsabilità maggiore sul suo amico minorenne che è indagato dalla procura al tribunale dei minori. Lo studente quindi si è difeso dicendo di non essere stato lui ad aver inferto sul corpo di Faveto i calci più violenti e fatali che hanno causato alla vittima un'embolia.

Borsi al momento resta ai domiciliari: gli avvocati non hanno chiesto nè la revoca nè l'attenuazione della misura cautelare. Prima dell'interrogatorio di garanzia, è arrivata sulla scrivania del pubblico ministero di turno Paola Calleri una nuova informativa, depositata dai carabinieri, con le testimonianze di altri ragazzi che hanno assistito alla scena lo scorso 3 agosto in piazza Unità d'Italia a Molassana.

Nel registro degli indagati sono stati iscritti i nomi di altri cinque giovani tutti accusati di favoreggiamento. È indagato per istigazione a delinquere anche Salvatore F., 50 anni, che aveva messo in giro la menzogna che Faveto fosse pedofilo. Per queste dicerie era partita quella che il pm ha definito "una vera e propria spedizione punitiva" ai danni dell'esperto informatico.