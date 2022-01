Addio a Cleto Piano, figura di riferimento dell'impegno civile

La Valpolcevera piange Cleto Piano, uomo impegnato nelle solidarietà, nell'antifascismo e nel sindacato.

Se n'è andato a 75 anni lasciando la moglie e una figlia; il presidente del Municipio V Valpolcevera, Federico Romeo lo ricorda: "Sempre presente e attivo in mille iniziative, con l'Anpi di Pontedecimo, con la Casa della Resistenza e dovunque ci fosse da ricordare i valori della Resistenza, dello stare insieme, del fare qualcosa per gli altri. Un uomo buono, impegnato nell’Anpi, nello Spi Cgil, nelle associazioni, nel territorio della Valpolcevera e in particolare di Pontedecimo".

Al cordoglio si unisce anche l'amico Luca Borzani: "È come se un mondo che ha segnato la vita civile e democratica di questa città si stesse velocemente svuotando - scrive su Facebook - Ed è spesso la parte di migliore di quella storia, non per forza la più nota, anzi, quella che non ha mai chiesto nulla e largamente solo dato. E questo non perché avesse minori capacita di chi ha acquisito ruoli o notorietà. Valevano innanzitutto i valori e le speranze. Il senso profondo della militanza. Cleto era così. Anche per questo mancherà di più. E sarà un dolore sempre rinnovato non vederlo con la sua bandiera dell Anpi a esprimere un impegno civile, in prima persona".