Morto sotto autocarro, imprenditori indagati per omicidio colposo

"Eri l’unico con grandi progetti e ambizioni, ti abbiamo conosciuto per caso e ti abbiamo tenuto con noi per scelta...Chiediamo rispetto per noi, per Chris e per la vita di ognuno di noi; non sappiamo ancora come sia stata possibile una tragedia così grande".

Con un lungo post sulla pagina Facebook della loro azienda agricola Colture di casa, i titolari Emanuela ed Emiliano salutano Christopher Osoyoba, il 26enne che sabato è morto ribaltandosi in una scarpata della tenuta con un autocarro.

I due imprenditori sono indagati per omicidio colposo, perché formalmente ritenuti dal pm Giovanni Arena, che ha anche disposto l'autopsia, i datori di lavoro del giovane nigeriano. Uno degli elementi d'indagine, affidata alla Psal (Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell'Asl, è la posizione del corpo di Chris, come veniva chiamato dai conoscenti, trovato distante venti metri dal mezzo ribaltato e ora sotto sequestro per una perizia tecnica.

Osoyba, sempre secondo ricerche dell'Asl, era stato assunto il 21 luglio scorso a Piacenza come trasportatore, perché dunque si trovava sul trattore dell'azienda agricola sabato? Secondo le testimonianze perché tornava lì nei fine settimana, ma sarà soltanto la chiusura delle indagini a stabilirlo con certezza.