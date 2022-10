Addio al chirurgo genovese Marco Valente

Cordoglio nel mondo della medicina per la perdita di Marco Valente, chirurgo genovese di 72 anni, rimasto vittima martedì pomeriggio di un incidente in montagna a Roc della Niera tra Piemonte e Francia.

Valente dopo la laurea in Chirurgia generale e dell'apparato digerente ed endoscopia chirurgica all'ospedale San Martino, aveva vinto il concorso ospedaliero e scelto Cuneo come destinazione.

Marco Valente era il fratello minore del dottor Umberto Valente, 80enne, luminare a Genova e in Italia nell’ambito dei trapianti di fegato e oggi trasferitosi in Madagascar dove insegna e opera come unico docente europeo, all’ospedale Le Polyclinique.

Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati al professore per la perdita del familiare così come il ricordo di molti studenti che avevano seguito i corsi del rimpianto dottor Marco Valente.