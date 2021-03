Addio ad Asia, cane da soccorso dei vigili del fuoco in congedo

Se ne è andata dopo 13 anni di onorato servizio. Gli ultimi al fianco dei vigili del fuoco in congedo dell'associazione Kingdomsky, da sempre a quello della sua conduttrice e umana di riferimento Mari Costa.

Asia, un Golden retriever brevettata per il soccorso cinofilo in zona boschiva ed esperta in macerie, durante la sua "carriera" ha compiuto tantissime imprese ed esercitazioni: avvicinamento dall'elicottero, esplosioni di bombe con robot, lezioni a scuola con la protezione civile da Genova a La Spezia.

Il cane ha esercitato anche nell'Associazione nazionale carabinieri, ricevendo molti riconoscimenti e qualificando la Liguria come unità cinofila meritevole.

La sua "medaglia al petto": il brevetto buon cane cittadino di platino per le sue qualità sociali e per il suo carattere affidabile e senza problematiche di comportamento.