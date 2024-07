Schianto mortale sulla statale 45: identificata la vittima, la dinamica

Si chiamava Fabio Marostica e aveva 59 anni il motociclista morto sabato 6 luglio 2024 tra Montebruno e Torriglia, sulla strada statale 45. Viveva a Busseto, in provincia di Parma.

Emergono anche i dettagli sul tragico schianto, avvenuto poco prima di mezzogiorno e in due momenti in rapida successione. L'uomo avrebbe prima toccato un'automobile che viaggiava nella stessa direzione, per poi andare a sbattere frontalmente contro una vettura che procedeva in direzione opposta.

Sul posto erano intervenuta i soccorritori con ambulanze della Croce Rossa Montebruno e dei Volontari del Soccorso Alta Valtrebbia, le automediche Golf 3 e Golf 7 e l'elisoccorso Grifo. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti sulla dinamica.

