Sestri Levante sotto shock per la morte della piccola Yasmine: "Ciao angioletto"

La piccola Yasmine Mekkaoui non ce l'ha fatta: mentre venerdì in giornata era stata decretata la morte cerebrale della bimba di appena 6 anni, trovata esanime in piscina mentre era al centro estivo, in serata, dopo il periodo di osservazione, l'ospedale Gaslini ha ufficializzato il decesso della piccola.

La bambina, originaria di Sestri Levante, era stata trasportata al Gaslini in condizioni disperate dopo essere stata trovata priva di sensi in piscina a Sesta Godano, nello spezzino. Nonostante gli sforzi tempestivi e coordinati del personale medico del 118, la piccola non è riuscita a superare la gravità della situazione ed è mancata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico genovese, circondata dall'amore dei genitori.

"L'ospedale Gaslini - si legge in una nota - esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di immenso dolore".

Sestri Levante in lutto: "Tutta la città si stringe intorno alla famiglia"

Accanto ai genitori, da subito, anche il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas che commenta: "Siamo attoniti e impotenti di fronte al muro della morte e lo siamo ancora di più davanti all’incomprensibilità di quanto è accaduto a questa bambina di sette anni, strappata improvvisamente all’affetto della mamma, del papà, delle sorelle e dei fratelli. Con grande commozione e affetto, tutta la città di Sestri Levante si stringe intorno a loro. Chi crede, ma anche chi non crede, dica una preghiera per i genitori e i familiari affinché possano essere sostenuti nel portare questo peso".

La cittadina è sotto shock e sui gruppi Facebook cittadini non manca il cordoglio dei sestresi, con un fiume di condoglianze e pensieri affettuosi rivolti alla famiglia: "Un tristissimo sabato quello di oggi per la nostra cittadina" dice Anto. "In questi momenti mi chiedo perchè? Le mie condoglianze ai genitori con un forte abbraccio" scrive Helen.

E ancora Guido: "La morte è devastante a ogni età, ma quando riguarda i bimbi lo è davvero". Per Maria Angela, "da lassù proteggerai chi ti ha voluto bene, ciao angioletto, condoglianze alla famiglia".

Cos'è successo

Ancora non è chiara la dinamica di quanto successo. Nella giornata di giovedì 4 luglio, Yasmine, in gita alle piscine di Sesta Godano con il centro estivo di Sestri Levante, è andata in arresto cardiaco per cause ancora da accertare. La bambina è stata immediatamente soccorsa dalle educatrici abilitate alle manovre di rianimazione, dal personale addetto al salvamento, dai militi della Croce Rossa e dalla guardia medica arrivata in pochi minuti. E poi, dopo la lunga rianimazione, il trasporto in ospedale con l'elicottero, già in condizioni gravissime.

I genitori sono stati accompagnati al Gaslini dai servizi sociali del Comune di Sestri Levante che, nell’attesa fatta da lunghe ore di angoscia, non li hanno mai lasciati soli. Infine la tragica notizia: venerdì, nel pomeriggio, i medici hanno dovuto comunicare alla madre e al padre che non c'era più spazio per la speranza. In serata, poi, dopo il periodo di osservazione, la notizia ufficiale del decesso.

Per capire cos'è successo esattamente, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della piscina.