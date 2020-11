Marassi piange suor Clara, anima e cuore della Polisportiva Auxilium

Lutto nel quartiere di Marassi e per la Polisportiva PGS Auxilium: è mancata Suor Clara, anima di una società sportiva che conta oltre mille tesserati e che copre svariate discipline, dalla pallavolo alla pallacanestro, ma anche arti marziali, calcio, ginnastica ritmica e artistica. Un'associazione nata all'interno dell’Istituto delle Suore di Maria Ausiliatrice in Corso Sardegna e attiva all'interno del Palazzetto dello sport di via Cagliari, il Palauxilium.

Suor Clara, salesiana di 87 anni, si occupava anche degli alunni dell'Istituto delle Suore di Maria Ausiliatrice ed era un vero e proprio punto di riferimento per i suoi ragazzi, dai più piccoli ai più grandi che la ricordano con affetto anche a distanza di anni. Pietro Fascio, ex giocatore di basket dell'Auxilium racconta: «Quanti ricordi nei miei anni in corso Sardegna, dai rimproveri per una partita giocata male dalla squadra alle carezze affettuose quando ci si incontrava. "Questi sono tutti miei ragazzi" dicevi, ed ogni volta che ti vedevo girare sugli spalti alle partite con scarpe da ginnastica a fare il tifo sorridevo e pensavo “non è possibile”. Mancherai a tutti suor Clara».

La società sportiva l'ha ricordata sui propri canali ufficiali citando Sant'Agostino: «Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime - hanno scritto - tutta la famiglia PGS Auxilium piange la perdita di Suor Clara il cuore della nostra Società. Mancherai a tutti soprattutto ai tuoi bambini e alle tue bambine».