Meningite da pneumococco, 49enne muore al San Martino

Una donna è morta lunedì scorso all'ospedale San Martino per una meningite da pneumococco.

La 49enn residente a Savona era stata ricoverata al policlinico per un forte mal di testa e febbre alta, ma le sue condizioni cliniche si sono improvvisamente aggravate.

Trasportata il rianimazione la paziente, che non aveva altre malattie o problemi di salute, è deceduta per quella che gli esami di laboratorio hanno confermato come meningite da pneumococco.

A differenza di altri tipi di meningite non dà origine a focolai epidemici per cui non richiede interventi di profilassi antibiotica sui familiari e i contatti del paziente. Come ultimo generoso gesto la donna ha donato gli organi.