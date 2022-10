Addio a Ilaria Mazzini, fondatrice dell'associazione Pietre Parlanti

Passo dopo passo e di pietra in pietra segnavia, sui sentieri liguri si tramanderà il nome di Ilaria Mazzini.

Lavagna piange la morte di una delle fondatrici e vice presidente di Pietre Parlanti, l'associazione che cura e valorizza l'alta via rendendola praticabile per escursionisti e appassionati. Un'idea nata nel 2017 insieme ad altre due socie, l'inglese Oenone Lloyd e l'umbra Paola Giostrella.

Ilaria Mazzini, piemontese di nascita, con il suo sorriso contagioso si dedicava al progetto con passione e in sinergia con le amministrazioni locali. Indimenticato, infatti, sarà anche il suo contributo in Anci, l'associazione che mette in rete i comuni della regione.

"La nostra Ilaria è volata in cielo", si legge sulla pagina Facebook di Pietre Parlanti da dove le tre socie arruolavano volontari per la manutenzione dei sentieri.

"Pietre Parlanti è nato con noi tre…Ilaria, Paola e Oenone…adesso siamo tanti a credere e impegnarsi per questo bel progetto…ma lei ci mancherà immensamente con la sua saggezza, il saper muoversi in questo mondo non facile del terzo settore, testa bassa e tanto duro lavoro fatto con una appassionata energia e leggerezza...buon viaggio Ilaria...il tuo meraviglioso sorriso rimarrà con noi sempre".

Messaggio di cordoglio anche dal comune di Rossiglione:

"La nostra amministrazione si stringe al dolore della famiglia Mazzini. Grande riconoscenza per l'operato generoso, competente e responsabile della cara amica Ilaria, prezioso pilastro di Anci Liguria, con cui tanto abbiamo collaborato in questi anni. Grazie per tutta questa strada insieme, Ilaria. Te ne vai davvero troppo presto. La terra possa esserti lieve".