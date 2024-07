Morta la giovane precipitata dal terzo piano

È morta la giovane di 22 anni che nei giorni scorsi era precipitata dal terzo piano di una finestra a Borzonasca. Dopo circa 24 ore di agonia, lunedì pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale.

La giovane si trovava al San Martino da domenica mattina, quando per cause in via di accertamento, era caduta dal terzo piano di un palazzo.



La macchina dei soccorsi si era mossa immediatamente, la ragazza era stata medicata dal personale del 118 e di un'ambulanza della Croce Verde Borzonasca, e trasportata d'urgenza al San Martino con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Purtroppo i traumi riportati erano troppo gravi e la giovane è morta lunedì pomeriggio.