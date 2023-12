Ex insegnante trovata morta in casa: giallo a Castelletto

Giallo a Castelletto. Nella mattinata di lunedì 18 dicembre 2023 è stata trovata morta una donna di 66 anni, ex insegnante. L'ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di un malore, ma la procura ha disposto accertamenti e l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso.

Sul posto è intervenuta la polizia e non sarebbero stati rilevati segni di effrazioni, la casa era però in disordine e sul corpo erano presenti alcuni lividi.

L'allarme era stato lanciato da alcuni familiari che non avevano notizie della donna dal giorno precedente.