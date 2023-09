Morta a 18 anni sul bus dopo un malore: la raccolta fondi della famiglia per il Gaslini

Il malore sull'autobus, la preoccupazione dei passeggeri che hanno cercato di rianimarla, l'arrivo dei soccorsi: purtroppo però non c'è stato niente da fare e Greta Botti, 18enne originaria di Licciana Nardi - in provincia di Massa Carrara - è mancata sabato scorso. Ora la famiglia in suo ricordo ha aperto una raccolta fondi per l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Greta si trovava a bordo di un bus a Parma, dove stava cercando un alloggio per trasferirsi in vista dell'iscrizione all'Università. Le cause della morte verranno stabilite nei prossimi giorni, anche se come riporta ParmaToday si pensa a un malore probabilmente causato da un problema cardiaco di cui soffriva la ragazza.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sono arrivati in queste ore alla famiglia della ragazza, che gestisce il Caffè del Centro ad Aulla. Proprio i familiari di Greta ringraziano tutti coloro che hanno manifestato vicinanza in questo doloroso momento comunicando la decisione di aprire una raccolta fondi. Chi lo desidererà potrà effettuare una donazione presso il Caffè del Centro di Aulla: l’intero ricavato sarà devoluto in nome di Greta all’ospedale Gaslini di Genova, dove la ragazza era stata curata in questi anni per i suoi problemi di salute. "Ognuno potrà decidere se e quanto devolvere per poter consentire all'istituto di progredire nella ricerca e nelle cure consentendo così di aiutare altri pazienti" informa il Comune di Aulla.