Morsicata da un topo in spiaggia, ragazza finisce al pronto soccorso

Brutta avventura per una ragazza di 23 anni morsicata da un topo nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio, nella spiaggia di Priaruggia.

La giovane si era stesa in spiaggia con il suo asciugamano per prendere il sole quando, per motivi da chiarire, è stata morsicata da un roditore.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla che ha accompagnato la 23enne al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice verde per gli accertamenti del caso.