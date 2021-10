Corso Europa, chiude MoroMare dopo oltre 15 anni di attività

Dopo oltre 15 anni di attività chiude in corso Europa il MoroMare, ristorante pizzeria che ha comunicato la cessazione dell'attività nei locali di Nervi attraverso un messaggio ai propri clienti sulla propria pagina Facebook firmato dal titolare Alessandro Papandrea.

"Il 30 settembre è stato il nostro ultimo giorno in corso Europa - hanno scrito - e avremmo voluto salutare tutti con il dovuto anticipo ma purtroppo queste decisioni son sempre piene di imprevisti. Tanti clienti son diventati per noi dei cari amici, ci han seguito dai primi giorni agl ultimi han organizzato compleanni, battesimi, comunioni, cresime e anche matrimoni. Tanti hanno concluso affari di lavoro o passato serate in compagnia, purtroppo pochi penso abbiano trovato l amore".

"Sicuramente tutti ci hanno resi orgogliosi del nostro lavoro, anche i clienti più lamentosi, e ringraziamo tutti - concludono - per questi 15 anni e mezzo passati insieme e 'scusateci se abbiamo mancato in qualcosa'. Potrete continuare a gustare la nostra pizza nel locale in zona Foce".