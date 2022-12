"Minacciato di botte per un post su Ronaldo", la denuncia del leader dei Buio Pesto

Massimo Morini, leader dei Buio Pesto, ha denunciato attraverso il proprio profilo Facebook, di aver ricevuto minacce in seguito a un post su Ronaldo.

"Che ci crediate o no - ha scritto - ho appena ricevuto, con un messaggio vocale, minacce fisiche da parte di una persona che non conosco e che, per motivi che non mi ha spiegato, si è adirato per il mio post su Ronaldo. Nel messaggio vocale dice che mi verrà a picchiare quando ci esibiremo da qualche parte, insultando me e i Buio Pesto".

"Questo succede quando qualcuno esprime la propria opinione - prosegue Morini - cosa che, per la mia incolumità, avevo sempre evitato, ma che per motivi personali oggi ho provato a fare. E che eviterò in futuro. Rimuovo tutto e tornerò a parlare solo di quello che mi compete, visto che sono stato minacciato di morte. Italia paese libero".

Molte persone, nei commenti, l'hanno invitato a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.