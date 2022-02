Sorpresi a scaricare rifiuti speciali, multa salata e sequestro del camion

Tre genovesi di 50 anni sono stati denunciati dai carabinieri, al termine di accertamenti, per aver abbandonato alcuni rifiuti speciali in via Morego.

Nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio 2022 un equipaggio del nucleo radiomobile di Genova ha sorpreso i tre mentre stavano scaricando rifiuti misti e residui di demolizione presenti su un autocarro, al termine di accertamenti è quindi scattata la denuncia per il reato di abbandono di rifiuti speciali non

pericolosi, inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione al trasporto rifiuti e al trasporto di rifiuti in mancanza del formulario identificativo.

L'autocarro è stato sequestrato amministrativamente ed è anche scattata una multa da tremila euro.