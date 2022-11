Processo Morandi, richiamato perito svizzero esperto sui materiali “ricusato” per un’intervista

Si era allontanato dopo le accuse di non aver rispettato il segreto istruttorio, il professore svizzero Bernhard Elsener, ex consulente dell'accusa, ora richiamato al processo Morandi.

Gli era stato contestato di aver anticipato alcuni giudizi e conclusioni mentre le indagini erano ancora in corso, ma ora i pm Massimo Terrile e Walter Cotugno invocano il suo ritorno anche solo come semplice testimone o come consulente nominandolo in udienza.

Per l'accusa il professore è un esperto conoscitore delle prove riflettometriche compiute nei laboratori di Zurigo sugli stralli e sull'acciaio corroso dall'acqua.

Elsener intervistato in tv nel 2019 e aveva detto che "il viadotto non sarebbe crollato se la società avesse fatto le manutenzioni. Perché il Morandi è caduto? É basato su un particolare sistema di bilanciamento: quando manca uno degli stralli diventa asimmetrico e cade. Se nel 1993 avessero riparato tutti i piloni, il ponte sarebbe in piedi".

All'udienza di ieri, lunedì 21 novembre, l'avvocato Massimo Ceresa Gastaldo ha ribadito la necessità di una nuova perizia sugli stralli non esaminati. L'udienza è stata rinviata a lunedì per le eccezioni delle difese sui documenti.

In tutto sono 58 le persone imputate tra ex dirigenti di Autostrade e Spea (la controllata che si occupava delle manutenzioni) e tecnici, ex e attuali dirigenti del ministero delle Infrastrutture e del provveditorato delle opere pubbliche. Le due società sono uscite dal processo patteggiando circa 30 milioni di euro. Secondo l'accusa tutti sapevano delle condizioni del Morandi ma nessuno fece nulla seguendo la logica del risparmio per garantire maggiori utili da distribuire ai soci.