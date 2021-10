Paga 700 euro per la piscina vista su internet, truffata

Martedì 5 ottobre 2021 i carabinieri della stazione di Montoggio, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia sporta da una donna 50enne, hanno denunciato all'autorità giudiziaria due soggetti poco più che 20enni, residenti nel napoletano.

I due sono riusciti a farsi accreditare dalla denunciante, mediante un bonifico bancario, la somma di 700 euro per l'anticipo relativo all'acquisto di una piscina gonfiabile, inserzionata in un noto sito web di compravendita online, che di fatto non è mai stata consegnata alla vittima.