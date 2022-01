Minore trovato morto in comunità, disposta autopsia

Tragedia a Montoggio dove un minore di circa 16 anni, nordafricano, è stato trovato morto nel suo letto nella comunità per minori non accompagnati di Tre Fontane, nell'entroterra genovese.

É stato l'educatore ad accorgersene: non vedendolo arrivare nella sala colazione è andato in camera pensando che dormisse ancora, invece era deceduto.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. A quel punto è stato chiamato il medico legale, che non ha riscontrato segni di violenza, e i carabinieri. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per chiarire cosa successo. I militari hanno sentito gli altri ospiti e gli educatori.