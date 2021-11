Casa in fiamme a Montoggio, nottata di lavoro per i vigili del fuoco

Incendio in una casa a Montoggio e vigili del fuoco al lavoro dalla serata di mercoledì 10 alla mattinata di giovedì 11 novembre 2021 per domare il rogo.

Le fiamme hanno avuto probabilmente origine dalla canna fumaria, che ha surriscaldato le travi del tetto e fatto sì che questo prendesse fuoco. L'abitazione, tutta costruita con solai in legno, è stata coinvolta velocemente.

Sul posto, in località Morasco nel comune di Montoggio, sono ancora in atto le operazioni di minuto spegnimento. Per fortuna non ci sono stati feriti.