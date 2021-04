Montoggio, frana a Morasco: strada riaperta a senso unico alternato

La circolazione era stata interrotta per alcune ore in entrambi i sensi per consentire lo sgombero dei detriti dalla carreggiata ed eliminare il pericolo di ulteriori cadute di massi dalla parete rocciosa.

È stata riaperta a senso unico alternato la strada provinciale numero 226 nei pressi di Morasco nel comune di Montoggio.

A causa delle forti piogge cadute nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 una grossa frana era precipitata sulla strada. Sul posto erano prontamente intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Busalla, i carabinieri della stazione di Montoggio, i tecnici della Città Metropolitana e del Comune e la circolazione era stata interrotta per alcune ore in entrambi i sensi per consentire lo sgombero dei detriti dalla carreggiata ed eliminare il pericolo di ulteriori cadute di massi dalla parete rocciosa.

Al termine è stato installato un sistema semaforico per regolare il traffico a senso unico alternato, in attesa che vengano eseguiti i lavori per la messa in sicurezza dell' intero tratto stradale.