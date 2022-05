Esplode un tubo, allagamenti in piazza Tommaseo

Tubo esploso e forti allagamenti in piazza Tommaseo nella serata di lunedì 2 maggio 2022. Il guasto è avvenuto sulla carreggiata in via Montevideo, all'altezza di Pizza Point e l'acqua, agevolata dalla discesa, si è riversata in piazza Tommaseo, allagandola.

La polizia locale, intervenuta tempestivamente, ha chiuso la strada intorno alle ore 21, sul posto anche i vigili del fuoco, ma soprattutto i tecnici Ireti che stanno cercando di individuare la valvola per interrompere l'erogazione dell'acqua. Al momento non risulterebbero allagamenti nei negozi al piano strada.

La strada risulta ancora chiusa alle ore 22, la centrale operativa della polizia locale ha spiegato che potrà essere riaperta solo dopo la chiusura della valvola, quando l'acqua sarà defluita completamente. Successivamente i tecnici si occuperanno della riparazione della tubatura rotta. Non si escludono disagi per i residenti della zona anche nelle prossime ore a causa della mancanza dell'acqua.

Aggiornamento ore 23:50: alle 23:20 via Montevideo è stata riaperta dopo la chiusura della valvola e i tecnici si sono messi al lavoro per la riparazione del tubo, intorno alle 23:40 però gli agenti della polizia locale hanno dovuto richiudere la via al transito a causa del cedimento dell'asfalto, che dovrà essere riparato.