Fungaiolo 80enne ferito dopo una caduta, recupero con l'elicottero

Soccorsi in atto nel comune di Montebruno con gli uomini del 118 e l'elicottero dei vigili del fuoco impegnati nel recupero di un uomo di 80 anni rimasto ferito in un sentiero dopo una caduta, in località Tartogni.

L'anziano, andato a cercare funghi insieme a un amico, è caduto poco prima delle 8 del mattino di venerdì 9 settembre 2022 e non è più stato in grado di continuare o tornare indietro, probabilmente a causa di qualche trauma alle gambe.

Sono stati così chiamati i soccorsi e, vista la zona impervia difficilmente raggiungibile in ambulanza, è stato disposto il recupero con l'elicottero dei vigili del fuoco, in corso poco dopo le ore 9 l'intervento dei vigili del fuoco. Successivamente l'anziano è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova, in codice giallo.