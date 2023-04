Cade e batte la testa durante una gita, 70enne soccorso con l'elicottero

Un uomo di circa 70 anni è caduto durante un'escursione sul monte Rama, sulle alture di Cogoleto, ed è stato soccorso dall'elicottero Drago intorno alle ore 12:30 di domenica 16 aprile 2023.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco in maniera tempestiva, l'uomo aveva battuto la testa e per il trauma cranico è stato disposto il trasferimento in ospedale con l'elisoccorso.

È stato portato al San Paolo di Savona in codice giallo, quello di media gravità.