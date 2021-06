Monte di Portofino, donna cade su un sentiero e resta bloccata: salvata dal Soccorso Alpino

Intervento sul monte di Portofino per il Soccorso Alpino della Liguria, attivato intorno alle 13.30 per un soccorso in zona Cala dell’Oro .

La Croce Verde di Camogli ha accompagnato con l’idroambulanza i soccorritori a Cala dell’Oro. Da lì i sono risaliti lungo la ripida scarpata fino al sentiero, dove hanno trovato una donna svizzera di 60 anni con una brutta contusione alla caviglia sinistra che non le consentiva di proseguire la gita.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno stabilizzato la caviglia e hanno assicurato la donna a una barella, portandola con le corde lungo il ripido sentiero in discesa che porta a Cala dell’oro. A supporto anche i vigili del fuoco.

La donna è stata trasferita sull’idroambulanza della Croce Verde di Camogli per il trasporto al porto di Camogli dove ad aspettarla c’era l’ambulanza per il trasferimento in ospedale.