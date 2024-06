"Aiuto sto male", poi la chiamata s'interrompe: ricerche in corso

"Sto male, sto male", poi la chiamata si è interrotta. Ricerche in corso sul monte di Portofino da parte di vigili del fuoco e soccorso alpino dopo che una donna ha chiamato il numero unico di emergenza 112.

L'interruzione anticipata della comunicazione non ha permesso ai vigili del fuoco di svolgere la consueta intervista per capire il tipo di soccorso da mettere in atto.

Così si è alzato in volo l'elicottero Drago, che ha effettuato sorvoli sulla zona, senza esito. Da terra intanto sono intervenute le squadre, un'ambulanza della Croce Verde di Camogli e l'idroambulanza.

Nel frattempo dalla centrale operativa stanno tentanto, tramite la compagnia telefonica della donna, d'identificare l'ultima cella a cui il su telefono si è allacciato.

Articolo in aggiornamento.