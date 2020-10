Dispersa sul monte di Portofino, turista francese salvata dai vigili del fuoco

È stata ritrovata venerdì sera in buone condizioni la giovane turista francese che nel pomeroggio era uscita per una passeggiata sul monte di Portofino, finendo per perdersi.

I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti dopo che la ragazza ha chiesto aiuto perché sorpresa dal buio durante l'escursione. Si sono quindi fatti inviare la posizione, e tramite il Gps e la collaborazione del guardia parco, hanno raggiunto la giovane e l'hanno accompagnata sulla strada, dove la attendeva la polizia locale di Santa Margherita Ligure.

Per la ragazza, fortunatamente, solo un grande spavento.