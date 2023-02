Caduta di 20 metri per un escursionista sul monte di Portofino

Un escursionista è precipitato da un'altezza di circa venti metri, riportando varie ferite. L'incidente è avvenuto nella zona di San Fruttuoso di Camogli sul promontorio di Portofino nel primo pomeriggio di mercoledì 8 febbraio 2023.

A dare l'allarme sono stati i due escursionisti che erano con l'uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con l'elicottero Drago, il soccorso alpino e due ambulanze dei Volontari del Soccorso di Ruta.

Stando a quanto riferiscono i vigili del fuoco, il ferito non dovrebbe essere grave, ma le operazioni per recuperarlo si sono protratte per oltre un'ora vista la zona impervia. Un quadro clinico più approfondito si potrà avere solo quando l'uomo verrà visitato.

Notizia in aggiornamento.