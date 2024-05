Escursionista in difficoltà soccorsa e recuperata con l'elicottero Drago

Nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio 2024 i vigili del fuoco sono intervenuti sul monte di Portofino con l'elicottero Drago 152 per soccorrere una donna di 58 anni che si era infortunata percorrendo il sentiero che va da San Fruttuoso a Portofino.

Nei pressi della piazzola dedicata al Maggior Enrico la donna ha chiesto aiuto per il trauma riportato e si è attivata la macchina dei soccorsi. Via terra sono arrivati i vigili del fuoco con la squadra di Rapallo, gli uomini del Soccorso Alpino e il personale del 118.

Via cielo l'elicottero Drago ha raggiunto per primo il posto dove era stato segnalata l'escursionista infortunata, sono sbarcati elisoccorritori e personale medico per poi attendere nella piazzola di San Fruttuoso. Una volta stabilizzata la paziente è stata verricellata a bordo per il trasporto in ospedale in codice giallo.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp