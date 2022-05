Cade e batte la testa, escursionista soccorso con l'elicottero

Domenica 1 maggio 2022 un uomo di 59 anni, che percorreva le vie sul promontorio di Portofino, è caduto, procurandosi una ferita alla testa.

L'elicottero Drago dei vigili del fuoco ha provveduto a soccorrerlo, nei pressi della palina 15 del sentiero che va da San Fruttuoso a San Rocco di Camogli.

Nel frattempo via terra stava sopraggiungendo sia la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo che una del Soccorso Alpino che non hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.