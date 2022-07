Escursionista cade e batte la testa, in elicottero all'ospedale

Elisoccorso in cima al monte Penna per un'escursionista in difficoltà, poco prima di mezzogiorno del 21 luglio.

La donna in gita a Santo Stefano D'Aveto, inciampando, è caduta a terra e ha battuto la testa; i suoi compagni prontamente hanno chiamato il 112. Data la zona impervia e boscosa sono intervenute sia le squadre da terra dei vigili del fuoco, da Genova e da Chiavari, sia il soccorso alpino, ma non è bastato: per velocizzare le operazioni è arrivato Drago l'elicottero dei pompieri.

Il medico a bordo è stato calato e una volta raggiunta la ferita le ha prestato le prime cure per per poi issarla a bordo e trasferirla, in codice giallo, all'ospedale San Martino.