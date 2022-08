Escursionista soccorso dall'elicottero su monte Moro

Intervento dei vigili del fuoco con l'elicottero intorno alle 12.30 di martedì 2 agosto per soccorrere un escursionista sul monte Moro. L'elisoccorso è entrato in azione su richiesta del 118.

Il giovane ha chiesto aiuto perché in difficoltà a causa delle temperature elevate. Una volta individuato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in ambulanza in codice verde.