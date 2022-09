Cercatore di funghi in difficoltà, elicottero in azione

Vigili del fuoco e soccorso alpino ancora mobilitati per prestare soccorso a un cercatore di funghi in difficoltà. L'uomo, che si è recato sul monte Moro, ha telefonato alla moglie per dire che non si sentiva bene e questa ha chiamato il 112.

L'intervento è scattato intorno alle 11.30 di lunedì 5 settebre 2022. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Rossa. In azione anche l'elicottero Drago.

Una volta individuato, l'uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito al pronto soccorso in codice giallo.