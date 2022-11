Una seconda vita per la batteria di monte Moro

È in fase di completamento l'impianto antincendio su monte Moro, opera indispensabile per mettere al riparo l'area dagli incendi, che periodicamente la colpiscono, e per dare seguito al progetto del Comune di riqualificare l'antica batteria militare e il ristorante, abbandonati da decenni.

Il 10 gennaio 2022 il Comune di Genova ha pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse 'per la presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell'articolo 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della concessione per la riqualificazione urbanistica e ambientale del compendio monte Moro'. A distanza di quasi dieci mesi, dell'avviso si sa solo che è sospeso.

Il 10 febbraio 2022 era stata pubblicata una proroga di due mesi dei termini di scadenza della manifestazione di interesse, fissando come termine entro cui i candidati potevano presentare la loro proposta di Project Financing la data del 28 aprile 2022 alle ore 12, come ricorda Lorenzo Garzarelli, capogruppo Lista Rossoverde in Municipio Levante, autore di un'interrogazione, affrontata durante il consiglio municipale dello scorso 15 settembre.

In quell'occasione il presidente del Municipio, Federico Bogliolo, ha chiarito che l'avviso è sospeso in quanto è in corso di realizzazione il sistema antincendio su monte Moro e si è detto intenzionato a chiedere ai dirigenti comunali un incontro per fare il punto della situazione. Nel consiglio comunale dell'11 ottobre, Valentina Ghio (Pd) aveva presentato un'interrogazione per avere un'informativa aggiornata sullo stato dei lavori per il sistema idrico antincendio, ma poi quel giorno la consigliera era assente e l'interrogazione non è stata più discussa.

Da parte nostra ci siamo mossi, chiedendo chiarimenti al Comune. Dall'11 ottobre, giorno in cui abbiamo avanzato la richiesta, ad oggi, non è ancora arrivata una risposta. Abbiamo scritto anche all'architetto Cardona, dirigente comunale che si occupa della procedura, e a progettiperlacitta@comune.genova.it, l'ufficio preposto, ma da quest'ultimo indirizzo la mail ci è tornata indietro ("Recipient address rejected: User unknown in local recipient table", la motivazione).

Negli ultimi anni gli unici che si sono presi cura del monte Moro sono stati i volontari. Esiste anche un 'Progetto Monte Moro' e proprio grazie a uno dei suoi promotori, Massimo Rossi, abbiamo cercato di ricostruire la storia di questo luogo, di cui purtroppo si parla quasi solo quando divampano incendi o vengono organizzati rave.

I volontari di 'A Thousand Trees Project' hanno piantato decine di alberi su monte Moro e l'associazione Cittadini Sostenibili ha chiesto a inizio ottobre al Comune di Genova quando verrà terminato il sistema idrico antincendio sul monte Moro e aggiornamenti sullo stato attuale dei lavori. Il Comune ha risposto di aver chiesto a Iren, che sta eseguendo i lavori, di terminarli entro il 31 ottobre.

Contattato in proposito, l'ingegnere di Iren ha spiegato che giovedì 3 novembre verrà messo in funzione l'impianto antincendio e così testato. Se tutto andrà per il verso giusto, nelle prossime settimane verranno redatti i relativi verbali e terminate le ultime lavorazioni e l'opera potrà dirsi terminata. I ritardi, ha spiegato, sono stati causati dall'impossibilità di salire sul Moro con le betoniere a causa della portata limitata della strada, dovendo optare per mezzi più piccoli.

"I volontari di tante realtà hanno già piantato oltre 1.400 alberi negli ultimi anni - spiegano i Cittadini Sostenibili -, anche grazie a un Patto di Collaborazione con lo stesso Comune: tuttavia oltre che mettere a dimora nuove piante e mantenerle idratate nei primi anni di vita, anche in periodi di forte siccità, come questa estate, occorre innanzitutto prevenire che il lavoro di tante persone possa andare, letteralmente, in fumo".

Nel corso della precedente legislatura, alcuni volontari del Progetto Monte Moro avevano incontrato l'assessore Pietro Piciocchi, che aveva dato la sua disponibilità alla creazione di un tavolo di lavoro con tutti i soggetti interessati. Ma le buone intenzioni, purtroppo, sono rimaste finora lettera morta.

Batteria di monte Moro e hostaria, cenni storici

Nel 1899 il ministero della guerra decise di creare la batteria di monte Moro e nel 1910 venne costruita la strada da Apparizione a monte Moro (oggi via Lanfranco). Nel 1913 inizia a prendere vita il progetto della batteria Nino Bixio e due anni dopo, nel 1915 quindi, avviene l'esproprio da parte dell'allora Comune di Quinto (in vita fino al 1926).

A metà degli anni Trenta la batteria Nino Bixio viene trasformata in batteria della milizia. La casermetta che ospitava i soldati rappresenta il primo nucleo di quello che è poi diventato il ristorante, la cui origine risale all'inizio degli anni Sessanta. Dalle foto aeree del 1964 si vede il pianoro tutt'ora esistente, realizzato nell'ambito del progetto del ristorante.

Di certo nel 1967 il locale era aperto al pubblico, mentre la chiusura dovrebbe risalire alla fine degli anni Settanta. Da allora per il ristorante e la batteria circostante è iniziato un lungo periodo di abbandono, di cui ancora non si vede la fine.