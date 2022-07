Tir incastrato in via Monte Fasce, strada chiusa

Via Monte Fasce, sulle alture del levante genovese, è chiusa da ieri, venerdì 15 luglio 2022, per un tir rimasto incastrato all'altezza del civico 92 poco distante dalla comunità dei frati, la via non ha una larghezza sufficiente al passaggio dei mezzi pesanti, motivo per cui vige il divieto di transito.

L'autista del camion con targa straniera è comunque rimasto bloccato, forse è stato ingannato dal navigatore ed è stato portato in un tratto di strada strettissimo e a strapiombo sul mare, la polizia locale ha confermato che il tratto di strada rimane chiuso nella mattinata di sabato 16 luglio 2022.

Con i vigili del fuoco impegnati nel vasto incendio sulle alture di Sestri Ponente la situazione è passata in secondo piano, ora sono in corso le difficili operazioni per cercare di liberarlo e di portarlo poi verso Genova.