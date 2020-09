Precipita in una scarpata sul monte Fasce, salvato fungaiolo 80enne

Altro fine settimana intenso per gli uomii dei Vigilidel fuoco e del Soccorso Alpino. Tra sabato e domenica, infatti, complice il ritrovato bel tempo dopo giorni di pioggia sono stati tanti i fungaioli che hanno affrontato i sentieri delle alture e dell'entroterra per riempire il cestino, e diversi gli interventi di soccorso.

Domenica sera, in particolare, gli uomini del Soccorso Alpino sono usciti per raggiungere il monte Fasce e cercare un 80enne che, uscito la mattina, non aveva più fatto ritorno a casa.

La squadra partita per le ricerche lo ha ritrovato in fondo a una scarpata, in prossimità del sentiero colombiano. I tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi predisposto il recupero e riportato l’uomo sul sentiero.

Una volta arrivati ai mezzi l'anziano, fortunatamente incolume, è stato visitato dal medico del Soccorso Alpino e poi, in accordo con il 118 è tornato a casa con il figlio. Sul posto la Croce di Uscio e la squadra dei vigili del fuoco.