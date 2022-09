Cade dal tetto, 63enne in codice rosso all'ospedale

Un uomo di 63 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino dopo essere caduto dal tetto della propria abitazione in via Monte Fasce ad Apparizione.

È successo venerdì 16 settembre 2022 poco dopo le ore 17 e sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Sturla. L'uomo era cosciente ma ha riportato un trauma cranico e, vista anche la dinamica dell'incidente, è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Allertata anche la polizia per i necessari accertamenti, dalle prime ricostruzioni si tratterebbe comunque di un incidente. Anche l'elicottero Drago è intervenuto ad Apparizione, ma non è stato valutato necessario il suo impiego ed è rientrato alla base, il 63enne è stato portato al San Martino in ambulanza.