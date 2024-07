Tragedia sul Monte Bianco: salvo alpinista chiavarese, morti i suoi due compagni

Un alpinista di Chiavari è sopravvissuto a un incidente in montagna, nel quale sono morti i suoi due compagni di cordata, Luca Giribone, 34enne di Bricherasio, e Marco Bagliani, 59enne di Torino.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 14 luglio 2024, mentre stavano scalando il monte Greuvetta, nel massiccio del Monte Bianco in Val Ferret a Courmayeur, non distante dal rifugio Dalmazi, a un'altitudine di circa 3.500 metri.

Giribone e Bagliani, secondo quanto racconta Torino Today, erano in cordata e sono precipitati in una scarpata facendo un volo di circa 200 metri, che non ha dato loro scampo. A dare l'allarme è stato il chiavarese, che ha raccontato come uno degli ancoraggi si è staccato dalla parete che stavano scalando: gli altri due sono andati giù, lui è riuscito a rimanere attaccato poiché la corda che lo legava agli altri si è spezzata.

È stato poi salvato da un elicottero del soccorso alpino valdostano e trasportato nella caserma della guardia di finanza, che procede sull'accaduto, a Entrèves. I due corpi sono stati recuperati sempre con l'elicottero, utilizzando un verricello.