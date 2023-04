Si rompe una caviglia in montagna, escursionista in elicottero all'ospedale

Intervento dell'elisoccorso sul monte Alpe, alture di Creto, per una donna infortunata.

L'escursionista è caduta e si è rotta una caviglia ritrovandosi così impossibilitata a proseguire il cammino.

È stata quindi raggiunta prima dalla squadra dei vigili del fuoco da terra, trasferita in una piazzola lontano dalla zona impervia e poi assicurata a una barella per il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino.